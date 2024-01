E se anche Mina avanza pretese: il colombiano cerca più minuti e in caso di offerta la sottoporrà alla Fiorentina

Una prima parte di stagione quasi più da meme che da calciatore, viste le movenze e la singolarità di alcuni momenti in campo per Yerry Mina. Il colombiano era arrivato a completamento del reparto, a costo zero e ad agosto inoltrato, in condizioni non cero ottimali. Poi un problema muscolare e qualche minuto tra coppe e finali di gara in campionato.

Secondo La Nazione però il classe '94 vorrebbe giocare di più e se dovesse arrivare davvero una proposta durante gennaio, la sottoporrà alla Fiorentina. Certo, nel caso andrebbe trovato nuovamente un centrale da inserire in rosa.