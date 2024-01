Belotti o perfino il ritorno di Simeone? Da Firenze solo qualche telefonata... poco convinta

Sondaggi viola per l'attacco

Non c'è solo il tema esterni sul banco: incredibile ma vero, a sei mesi dal restyling dell'attacco siamo di nuovo… a pensare al restyling. Tra i nomi sondati, pur senza troppa convinzione, ci sono anche quelli di Andrea Belotti e Giovanni Simeone.

Un clamoroso ritorno?

Per il Cholito si tratterebbe di un ritorno piuttosto clamoroso: entrambi sono chiusi a Roma e Napoli ma la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, non li ha messi certo in cima alla propria lista. Per questo non si è andati oltre a qualche telefonata a titolo informativo.