Pradè e Barone hanno due colpi in testa per l'attacco: ma di mezzo ci si mette anche la volontà di Nzola

Un'ala ma non solo: dirigenza viola al lavoro per l'attacco

Non sarà solo l'esterno il colpo offensivo di gennaio per la Fiorentina: il duo di mercato Pradè-Barone infatti vorrebbe raddoppiare gli interventi, secondo La Nazione. Non necessariamente con due esterni ma con un giocatore in grado di giocare da prima punta: per questo la candidatura di Kean.

Tutto legato a Nzola

Molto però dipenderà anche da Nzola e da una sua eventuale uscita. L'angolano ad oggi non sembra intenzionato a muoversi: ha rinunciato alla Coppa d'Africa per giocarsi le sue carte nella Fiorentina e non vorrebbe spostarsi da Firenze dopo soli 6 mesi.