Il candidato forte per risolvere almeno parte dei problemi atavici nell'attacco della Fiorentina è Moise Kean. Prima o seconda punta, di fatto mai realmente titolare alla Juve e per questo cercato in prestito dal club gigliato. Secondo il Corriere dello Sport, i piani sono già in elaborazione anche in ottica giugno: prima il prestito del classe 2000, poi l'ennesima rivoluzione, tra centravanti ed esterni.

Fiorentina e Juventus sono d'accordo sul fatto che acquisto definitivo non ci sarà, da un lato non c'è intenzione di investire così pesantemente sul giocatore, dall'altro la volontà di non cedere il cartellino. Kean dal suo conto si sta convincendo dell'opzione e potrebbe davvero rappresentare la soluzione tampone per arrivare a fine stagione.