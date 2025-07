UFFICIALE: anche Vannucchi in prestito. Il portiere viola rimane in Toscana e giocherà in Serie C

Un anno in meno di Martinelli, ma dotato dello stesso talento e degli stessi feedback estremamente positivi in prospettiva. Tommaso Vannucchi, classe 2007, è uno dei portieri di grande talento della Fiorentina e, a differenza del suo collega che rimarrà come vice De Gea, nella prossima stagione avrà l'occasione di farsi le ossa in un'altra piazza.

Qualche chilometro più in là

E' ufficiale infatti il trasferimento di Vannucchi in prestito al Pontedera, società toscana che milita nel campionato di Serie C. Il portiere di proprietà viola si sposterà dunque solo di qualche chilometro, alla ricerca di spazio ed esperienza da accumulare.