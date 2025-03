Dal sostituto di Italiano alla Fiorentina all’esonero con il Genoa: adesso Gilardino potrebbe ripartire dalla Serie B

Dopo l’esonero dalla panchina del Genoa, l’ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino potrebbe essere vicino al ritorno in panchina. La scorsa estate era stato ipotizzato da molti come possibile sostituto di Vincenzo Italiano a Firenze, prima che i viola optassero per l’ex Monza Palladino, ma preferì restare sulla panchina del Grifone dopo le due ottime stagioni precedenti.

Nonostante il ritorno in Serie A l’inizio shock di stagione lo ha portato all’esonero

L’inizio di stagione shock dei rossoblu, influenzato molto da un mercato segnato dalle cessioni di Retegui e Gudmundsson, ha portato poi la dirigenza del Genoa a dare un segnale cambiando guida tecnica, virando sul francese Vieira. Il tecnico classe ’82 però potrebbe restare “a piedi per poco tempo: c’è un infatti un club italiano pronto a presentargli un’offerta che potrebbe allettarlo. Secondo quanto riportato da PianetaSerieB il Modena, impegnato nella corsa playoff in Serie B, avrebbe messo il nome di Alberto Gilardino tra in cima alla lista dei preferiti per la prossima stagione.

Ripartite dalla Serie B proprio come fatto con il Genoa: duello con Vivarini

Gilardino sarebbe uno dei due nomi finiti nel mirino della società e del ds Andrea Catellani. L’altro sarebbe quello di Vicenzo Vivarini, anche lui attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Frosinone, autore di una clamorosa cavalcata al timone del Catanzaro terminata la scorsa estate quando il tecnico abruzzese decide di salutare il 'Ceravolo' per accettare la corte dei ciociari.