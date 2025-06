La Fiorentina prova il sorpasso per Džeko sul Bologna, che ha il vantaggio di essersi mosso prima. E spuntano i dettagli del possibile contratto in viola

Sarà una battaglia che interesserà Fiorentina e Bologna nelle prossime ore quella sul mercato per Edin Džeko. La sensazione è che alla fine una delle due squadre dell'Appennino si porterà a casa l'ex Roma e Inter per rimpolpare il reparto offensivo.

Bologna ancora in vantaggio. Ma la Fiorentina…

Da Bologna hanno il vantaggio di essersi mossi con 12 giorni di anticipo rispetto alla Fiorentina, che intanto doveva chiudere la vicenda allenatore dopo l'improvviso addio di Palladino. Messo a posto, anche se non ufficiale, la panchina con il ritorno di Pioli, è partito l'assalto gigliato all'esperto attaccante bosniaco che saluterà il Fenerbhace.

Le formule dei contratti

La proposta economica è simile: la Fiorentina gli offrirebbe un biennale da 2 milioni all'anno più bonus, mentre da Bologna sembrano essere orientati su una possibile formula annuale più opzione per il secondo anno che scatta dopo il raggiungimento di tot presenze/gol, a cifre simili.

E Džeko…

Dal canto suo il giocatore non ha ancora deciso la sua destinazione preferita, ma i rossoblù rimangono in vantaggio per la mossa fatta in anticipo. Serve però fare in fretta, perché la Fiorentina tenta il sorpasso per affiancare un profilo esperto a Kean. E Džeko in questo senso piace molto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.