Fiorentina-Gudmundsson, tra meno di una settimana la scelta definitiva: fissato un incontro per decidere il futuro dell'islandese

In attesa di capire chi siederà sulla panchina della Fiorentina, con Stefano Pioli ormai designato a prendere il posto di Palladino ma in attesa di avere il via libera dall’Al Nassr, i dirigenti della Fiorentina nei prossimi giorni dovranno prendere una decisione a riguardo di tutti i giocatori attualmente in prestito. Ed uno dei nomi che fa piu parlare di se è quello dell’ex Genoa Albert Gudmundsson. Nonostante gli 8 gol e 4 assist in stagione, arrivati nonostante l’attaccante sia stato a lungo infortunato, l’islandese non ha ancora la certezza di restare a Firenze.

Pradè cerca lo sconto ma da Genova fanno muro

Come è noto ormai da giorni, nonostante la Fiorentina abbia già speso 6 milioni di euro per prendere l'islandese in prestito dal Genoa, non è ancora certo che il giocatore venga riscattato. La dirigenza gigliata sa che per assicurarsi le prestazioni di Gudmundsson dovranno versare al Grifone la cifra pattuita la scorsa estate: per averlo a titolo definitivo servono altri 17 milioni ma, secondo quanto filtra dal Viola Park, i viola non hanno ancora preso una scelta definitiva. Pradè infatti vorrebbe chiedere uno sconto al Genoa, che da parte sua, forte di tante offerte dall’esterno, non ha alcun intenzione di fare. Considerato anche il processo in atto in Islanda, i viola difficilmente intendono prendersi un rischio del genere.

Incontro fissato: entra mercoledi conosceremo il futuro dell'islanderse

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb la situazione è destinata a risolversi in poco tempo, considerato che da questa stagione il termine ultimo per esercitare il diritto di riscatto è previsto per il 18 giugno. Proprio per questo motivo le due società hanno in programma un incontro dove torneranno a parlarsi, con la Fiorentina che ancora una volta cercherà di guadagnare qualcosa rispetto ai 17 milioni di euro previsti nell'accordo di 12 mesi fa.