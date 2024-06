In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge in basso: "Retegui, occhio a Sorloth".

All'interno, poi a pagina 29 l'approfondimento: "Firenze adesso ha fretta e attende il centravanti" e in taglio basso: "Trenta milioni potenziali per finanziare il mercato".