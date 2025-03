Fiorentina-Juventus, Funaro toglie ogni dubbio: "Non ci sono motivi per rinviare la partita di domani"

Dopo il comunicato della regione arrivato mezz’ora fa, che ha sancito il declassamento ufficiale dell’allerta meteo sul comune di Firenze da rossa ad arancione, sono arrivate anche le parole ufficiali della Sindaca Sara Funaro. La prima cittadina ha voluto fare chiarezza sulla situazione, soprattuto in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Juventus.

Secondo quanto fatto trapelare da Funaro non ci sono particolari preoccupazioni per il regolare svolgimento dell’evento. E’ stata la stessa sindaca a comunicarlo nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sule condizioni del territorio comunale:

“Secondo gli ultimi aggiornamenti, e l’attuale stato delle cose, non ci sono motivi ostativi per non permettere di giocare la partita in programma domani alle ore 18 al Franchi tra Fiorentina e Juventus”.

Questo il video delle sue dichiarazioni, publicati dalla sindaco sui propri canali socia: