Di Chiara: "Stasera la Fiorentina non può prendere le solite imbucate. Obiettivo: vincere almeno 2-0"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex viola e non solo Alberto Di Chiara ha parlato dell'avversario odierno della Fiorentina, il Club Brugge: “Italiano ha ragione, non bisogna commettere errori contro il Bruges. E' normale che in questa gara si debba cercare di non prendere le solite imbucate, subite anche dal Sassuolo che era venuto a Firenze con i remi in barca”.

L'obiettivo della Fiorentina per stasera, secondo Di Chiara

"La Viola deve cercare assolutamente di vincere almeno con due reti di scarto per provare a chiudere il discorso o quasi in vista di un ritorno che sarà molto complicato. Il Bruges è una squadra superiore alla media e bisogna stare attenti alle loro qualità".