Italiano batte Allegri... stabilendo un record davvero particolare

Non si può certo dire che Vincenzo Italiano non ami cambiare. In effetti il tecnico della Fiorentina è stato spesso oggetto di discussione per quanto riguarda le scelte nella formazione iniziale, specialmente quando ha proposto diversi cambi rispetto alla volta precedente.

Ora però a confermare questa tendenza ci sono anche i numeri, con tanto di vero e proprio record. Contro il Frosinone, infatti, Italiano ha proposto per la 113esima volta una formazione diversa rispetto a quella della partita precedente. In altre parole, da quando siede sulla panchina viola, il tecnico non ha mai schierato per due gare consecutive lo stesso undici. Battuto in tal senso il record di Allegri, che si è fermato a 112 proponendo contro il Sassuolo la stessa squadra che aveva battuto la Lazio.