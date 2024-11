Il giornalista e opinionista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato anche del momento di forma della Fiorentina, reduce dalla vittoria contro il Como: “La Fiorentina ha fatto un miracolo. E' andata a prendere gli scarti delle altre squadre per costruire una rosa competitiva. Quando si parla di scarti non è una mancanza di rispetto, ma un fatto. Bove mi piace come giocatore ma De Rossi ha detto di poter rinunciare a lui per la Serie A. La Lazio ha tagliato Cataldi per motivi caratteriali e altre situazioni. Il Milan ha deciso di comprare Fofana e altri giocatori e non puntare su Adli. Non è una questione di valore, ma un dato di fatto.

Adli contro il Como ha fatto una super partita, anche se sul gol Audero gli dà una mano. Ha fatto da filtro davanti alla difesa e ha creato gioco. Bove ha corso per tre, Cataldi ha fatto il suo insieme all'ex rossonero. Kean ha messo dentro il nono gol in 12 partite e De Gea era fermo da un anno. Se non è un miracolo questo”.