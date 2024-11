Solo Carniglia meglio di Palladino. Nemmeno Bernardini è riuscito nell'impresa fatta dal tecnico viola

In molti lo hanno definito un predestinato già da quando allenava le giovanili del Monza. Tanti lo considerano un allenatore scaltro e furbo, oltre che perfezionista e preparato. E lui ha fatto capire di non essere un integralista, ma un uomo pronto a prendere una sua idea e (ri)trasformarla, modificarla, tornando sui suoi passi. Grazie a tutte queste doti – che non sono poche, anzi… – Raffaele Palladino, in sole 13 giornate, ha già fatto capolino nella storia viola.

Infatti, dopo un inizio frenato dal bisogno di lavorare con tutti gli elementi a disposizione (tanti dei quali arrivati a fine mercato) affinché la nuova squadra gigliata diventasse gruppo solido e coeso, la sua Fiorentina è sbocciata. E sta facendo vedere tutto quello che di buono lui già credeva fosse possibile mostrare: un portiere saracinesca, una difesa solida, un centrocampo camaleontico con elementi duttili e un attacco cinico. Insomma, una squadra vincente che, infatti, ha infilato un filotto di 7 vittorie consecutive in campionato. Che sono tantissime. 21 punti in 7 gare, giocate contro Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona e Como, nessuno li avrebbe potuti pronosticare. Ed è proprio per questo che Palladino, oggi, è già nella storia viola.

Sì, perché solo un allenatore ha fatto meglio di lui nella storia viola, in termini di vittorie consecutive in campionato. Ma per trovare il suo nome è servito tornare indietro di 65 anni. Ebbene sì, l’unico ad aver ottenuto più vittorie di seguito in serie A, nella storia viola, è Luis Carniglia, nella stagione 1959-1960. La Fiorentina dell’allenatore argentino vinse dalla 18ª alla 25ª giornata, battendo Udinese, Napoli, Bologna, Roma, Inter, Atalanta, Juventus e Palermo. E quella squadra, che al termine del campionato ottenne 20 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, concluse la stagione arrivando seconda dietro alla Juventus.

Dunque, dietro alla Fiorentina di Carniglia, troviamo quella di Palladino che, con 7 vittorie consecutive, ha fatto meglio di tutte le altre compagini viola. Neanche le squadre che hanno vinto lo scudetto hanno ottenuto così tante vittorie consecutive. Nel 1955-56, Bernardini ottenne al massimo 5 vittorie consecutive, battendo Genoa, Pro Patria, Padova, Juventus e Inter, mentre la squadra di Pesaola del 1968-1969 ottenne al massimo 4 vittorie consecutive.

Dietro a Carniglia con 8 vittorie consecutive, e dietro a Palladino con 7 vittorie consecutive, troviamo Chiappella del 1963-64 e Pioli del 2017-2018, entrambe con 6 vittorie consecutive all’attivo. Poi, con 5 vittorie consecutive ci sono la squadra viola del 1953-54 e, come detto, la Fiorentina dello scudetto 1955-56 entrambe allenate da Bernardini; e ancora quella del 1965-66 allenata da Chiappella; quella del 2005-2006 allenata da Prandelli; la Viola 2012-2013 e quella del 2014-2015, entrambe allenate da Montella; poi, ancora, la Fiorentina 2015-2016 targata Paulo Sousa e, infine, la squadra 2022-2023 di Italiano.

Domenica prossima, contro l’Inter, Raffaele Palladino e la sua Fiorentina hanno la possibilità di entrare ancor più nella storia e ottenere l’ottava vittoria consecutiva, che significherebbe diventare, la formazione gigliata capace di vincere più partite consecutive in un campionato di serie A a pari merito proprio con quella del record man Carniglia.