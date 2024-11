"Utilizziamo due sistemi di gioco, ma ne stiamo studiando un terzo...". Palladino si tiene in serbo la carta a sorpresa

E' una Fiorentina che è in grado di poter cambiare pelle quella che sta provando a costruire Raffaele Palladino.

E' lo stesso tecnico viola ad affrontare il tema dei sistemi di gioco che è in grado di attuare questa squadra, dicendo: "Poterne utilizzare due è un grande vantaggio, ne stiamo studiando anche un terzo...".

I primi due sistemi di gioco…

Il primo è il 4-2-3-1, quello della svolta, quello che ha permesso alla squadra di cambiare passo. Il secondo è il 3-4-2-1 (e declinazioni affini).

…E il terzo?

E il terzo? Per ora è un mistero o una sorpresa, se volete, che il tecnico gigliato si tiene in serbo per quando la squadra diventerà troppo 'leggibile' per gli avversari.