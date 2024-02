Clamoroso a Salerno, Liverani già in bilico dopo due gare, il dg: "Anche lui in discussione". E Pierozzi potrebbe ritrovare ancora Inzaghi

A Salerno da due gare appena, il tempo di prendere una rimballata a San Siro per 4-0 e una interna dal Monza per 0-2, e Fabio Liverani si trova già sulla graticola. Ieri il dg Milan l'ha detto chiaramente in sala stampa: “Gode della nostra fiducia ma anche lui è in discussione”. E La Gazzetta dello Sport non esclude addirittura un ritorno di Inzaghi, che tornerebbe così ad allenare ancora una volta Pierozzi.