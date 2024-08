I convocati della Fiorentina: manca una pedina in attacco e una tra i pali, Gudmundsson ancora out

La Fiorentina ha appena diramato la lista dei convocati per la gara di oggi contro il Venezia al ‘Franchi’. Oltre alle assenze di Pongracic per squalifica e di Gudmundsson per infortunio, spiccano quelle del portiere Christensen e dell'esterno d'attacco Ikone, ai box per un affaticamento muscolare.

Di seguito la lista completa:

Portieri

De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori

Biraghi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti

Amrabat, Barak, Bianco, Infantino, Mandragora, Richardson.

Attaccanti

Beltran, Brekalo, Colpani, Kean, Kouame, Sottil.