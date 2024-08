Graziani: "Gonzalez alla Juventus? Meno rammarico rispetto a Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Ma ora la Fiorentina deve investire quei soldi"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Sport Mediaset dell'addio del numero dieci viola Nicolas Gonzalez ceduto alla Juventus.

“Stavolta con Nico c'è meno rammarico”

Graziani si esprime così al riguardo: “I tifosi viola la vivono sempre male quando un giocatore va alla Juventus. In questo caso però secondo me c'è meno rammarico rispetto ad altri casi del passato. Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic erano cresciuti nella Fiorentina, Nico invece è sempre stato un giocatore molto discusso e non ben visto da tutti”.

“Ma ora i soldi vanno investiti”

Poi ha aggiunto: “Io non mi innamoro più dei giocatori. La Fiorentina incassa una bella cifra, ora bisogna vedere chi arriverà con quei soldi. Alla fine dipenderà molto anche dal risultato finale: se la squadra di Palladino farà bene, Nico Gonzalez sarà presto dimenticato”.