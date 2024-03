Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso si è unito al ricordo del direttore generale Joe Barone, dedicandogli un pensiero sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “È molto difficile salutarti oggi Joe, te ne sei andato troppo presto, avevi ancora tanto da dare alla tua famiglia e alla tua Fiorentina. Sei stato un esempio di passione e determinazione, ho potuto lavorare e crescere insieme a te. Hai una splendida famiglia che porterà sempre in alto il tuo nome”.

E aggiunge: “Ti sarò sempre grato per avermi fatto fare parte della famiglia Viola. Tutti insieme daremo il massimo per onorarti come lo meriti. Spero che tu sia con Diego, il tuo idolo, a parlare di calcio. Riposa in pace, Joe”.