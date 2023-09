Altra prova pessima della Fiorentina Primavera che perde anche a Cagliari. Grave errore di Biagetti che condanna la squadra di Galloppa. Viola penultimi

Cagliari-Fiorentina 1-0 (49' Vinciguerra)

FIORENTINA (4-3-1-2): Vannucchi; Vigiani, Baroncelli (46' Romani), Biagetti (C), Scuderi (53' Fortini); Ievoli (53' Rubino), Harder, Vitolo; Falconi (67' Denes); Caprini, Braschi (76' Sene).

A disp.: A disposizione: Tognetti, Sene, Denes, Romani, Rubino, Maggini, Elia, Guidobaldi, Fortini, Mignani, Padilla.

Allenatore: Daniele Galloppa

Finisce qui ad Asseminello. Altra prova davvero negativa della Fiorentina, a tratti sconcertante sul piano del gioco. Viola mai pericolosi e propositivi tranne che in un'occasione in 95', Cagliari che vince con pieno merito e scavalca la Fiorentina. La squadra di Galloppa resta in fondo alla classifica con 1 punto in 4 partite. Solo il Frosinone (impegnato con l'Inter domani) ha fatto peggio, ed è ancora a 0.

90+5' Romani scodella al centro, stacca Biagetti che prolunga, ma sul fondo. Nulla da fare per la Fiorentina

90+5' Fallo di Marcolini e punizione per la Fiorentina ai 40 metri, ultima opportunità per la squadra viola di provare a proiettarsi nell'area sarda

90+1' KINGSTONE! Mancino che esce di poco, dopo un pallone vagante recuperato dallo zambiano al limite dell'area viola in seguito ad un'iniziativa di Achour

90' 5 minuti di recuperi per le speranze di pareggio viola

90' A terra Catena che ha subito fallo da Sene. Fiorentina vicina alla terza sconfitta in quattro partite

85' Ammonito il portiere di casa Iliev per perdita di tempo

85' Pasticcia Idrissi, Rubino ruba palla ed è un po' frettoloso al tiro, deviazione e angolo

83' Bella giocata di Rubino che guadagna un calcio di punizione sulla trequarti rossoblù. Va direttamente in area di rigore con Harder la Fiorentina che altrimenti non riesce ad affacciarsi nei pressi della porta sarda, ma la difesa cagliaritana allontana senza problemi

79' Riceve da Kingstone e spara forte col destro ancora Achour, mira parecchio da rivedere e pallone altissimo

79' Controlla e calcia Achour, pallone sul fondo

76' Entra Sene ed esce Braschi per l'ultimo cambio della Fiorentina

75' Vannucchi e poi Romani fanno di tutto per mettere in porta Kingstone che per fortuna è poco reattivo e vispo nella circostanza. Riesce a rimediare la difesa gigliata, in qualche modo

74' Contropiede del Cagliari concluso dal sinistro debole e centrale del francese Achour, un po' egoista nell'occasione. Parata facile facile per Vannucchi

72' Tenta di uscire palla al piede ma con risultati disastrosi la Fiorentina, che perde quasi sempre la sfera anche in zone critiche della propria trequarti concedendo opportunità ghiotte al Cagliari, che dal canto suo si limita a pressare con ordine. Non ingrana proprio la squadra viola, l'impressione è che servirebbe un lampo dal nulla per pareggiare la gara

69' Cambi in casa Cagliari: entrano Caddeo e il francese Achour, fuori Sulev e Vinciguerra

68' KINGSTONE! Para Vannucchi sul destro dello zambiano che in precedenza aveva saltato Romani con irrisoria facilità, troppo molli e disattenti i giocatori della Fiorentina

67' Altra sostituzione in casa Fiorentina: Galloppa sceglie l'ungherese Denes, al rientro dopo l'influenza, per Falconi, oggi davvero in ombra

64' Non riesce ad uscire la Fiorentina, che manovra lentamente e in modo macchinoso e inefficace. Sulev ha una buona opportunità per battere a rete dai 16 metri ma svirgola in modo comico col destro cercando di calciare d'esterno, pallone fuori di parecchio

62' In grande difficoltà Falconi che viene ammonito per un intervento in ritardo siderale su Idrissi. Dopo Caprini, altro giallo in casa viola

60' Deve trovare lucidità e pericolosità la Fiorentina per andare alla ricerca del pareggio. Fatica tantissimo a trovare le giuste trame e la qualità per creare azioni degne di nota la squadra di Galloppa

57' Sostituzione per il Cagliari. Pisacane inserisce Balde per Conti, appena ammonito

55' Steso Harder, altra ammonizione in casa Cagliari, stavolta per Conti

55' Accelerazione bruciante di Vinciguerra che va sul fondo e crossa, chiude Romani

53' Ha accusato la botta Ievoli, ghiaccio sulla caviglia e cambio per la Fiorentina. Entra Rubino al suo posto. Dentro anche Fortini per Scuderi. Tre sostituzioni per Galloppa

51' Pulina colpisce duro da dietro Ievoli e viene ammonito. Prima ammonizione per il Cagliari. Resta dolorante a terra il centrocampista viola che riceve ora le cure dei sanitari gigliati

49' GOL DEL CAGLIARI. Vinciguerra sfrutta una clamorosa leggerezza di Biagetti che si fa beffare come un principiante, temporeggiando troppo nell'indecisione tra il rinvio e il retropassaggio. Errore gravissimo del capitano viola che regala palla all'attaccante sardo, facile dribbling su Vannucchi e palla depositata in rete per il vantaggio dei padroni di casa. 1-0

47' KINGSTONE! Si divora il vantaggio lo zambiano che sparacchia malamente altissimo da pochi metri, dopo una pessima uscita difensiva della Fiorentina

47' Non cambia niente con l'ingresso di Romani, che affiancherà Biagetti in difesa

46' Subito un cambio per la Fiorentina. Entra Romani, fuori Baroncelli

46' Via alla ripresa in Sardegna! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo ad Asseminello, reti inviolate finora

45' VITOLO! Va di potenza Ievoli che centra la barriera, sfera che si impenna e la mezzala gigliata mette giù molto bene di petto per poi calciare al volo, sfera fuori di poco

45' 1 minuto di recupero

44' Harder subisce fallo da Marcolini e ottiene una punizione potenzialmente interessante all'altezza dei 25 metri dalla porta cagliaritana. C'è forte vento e le traiettorie possono essere difficili da leggere per il portiere. Ievoli e Scuderi sul punto di battuta

41' Manovra avvolgente della Fiorentina che guadagna un corner con Vigiani ma non lo calcia bene con Scuderi. Per due volte la palla finisce sul fondo senza problemi per l'estremo difensore di casa, il bulgaro Iliev

37' Sta palleggiando la Fiorentina nel tentativo di cercare il varco giusto per far male al Cagliari. Tentativo velleitario di Scuderi dai 20 metri dopo la respinta di Cogoni sul cross dalla destra di Harder

33' Attacca a destra Arba che arriva quasi sul fondo, il cross del terzino sardo è tuttavia troppo debole per riuscire a favorire l'inserimento dei compagni, facile l'uscita per Vannucchi

32' Si fa vedere il Cagliari, Pulina prova ad entrare in area di rigore dalla sinistra ma viene fermato bene però dalla difesa viola

29' Ammonito Caprini che commette fallo su Idrissi. Il primo giallo della gara è per l'attaccante della Fiorentina

29' PALO DI BRASCHI! Repentino movimento del centravanti gigliato che si libera di due difensori con una bella sterzata e spara un mancino chirurgico in diagonale, palo pieno!

26' Non ce la fa Carboni: entra Pulina al suo posto. Primo cambio della gara e perdita pesante per il Cagliari

25' Cooling break in corso e problemi per il capitano del Cagliari, Carboni. Il centrocampista rossoblù sta ricevendo le cure del proprio staff medico

24' HARDER! Si fa vedere la Fiorentina con l'inserimento dell'ex Galluzzo, conclusione potente sul primo palo che il portiere bulgaro Iliev mette in corner

24' Splendida palla dentro di Ievoli per Harder che potrebbe anche andare al tiro anche se un po' defilato ma sceglie il pallone teso al centro, palla respinta dalla difesa e tiro di Caprini murato

22' CATENA! Nuova occasione Cagliari, colpisce di testa il difensore di casa sul bel cross mancino di capitan Carboni, controlla la traiettoria Vannucchi, pallone che non esce di molto alla sua destra

20' KINGSTONE! Mancino insidioso dal limite dell'attaccante africano, si allunga bene Vannucchi che con la punta delle dita riesce a deviare in calcio d'angolo

16' Pericoloso pallone lungo di Carboni a innescare Vinciguerra, molto rapido l'attaccante del Cagliari ma fa buona guardia Vigiani che poi si disimpegna molto bene uscendo palla al piede dall'area di rigore gigliata

12' Dubbi per un contatto tra Catena e Caprini, con la punta viola che sembrava esser stata trattenuta dal centrale sardo in seguito ad un lungo lancio di Biagetti. L'arbitro però fa proseguire senza ravvisare alcuna irregolarità

8' Inizio piuttosto incerto e bloccato di entrambe le squadre, vari errori in costruzione, soprattutto da parte della Fiorentina che fatica ad uscire dalla propria metà campo. La posta in palio si fa sentire, entrambe le squadre sono in fondo alla classifica dopo tre partite e vogliono rifarsi

5' Stavolta Vigiani il corner lo guadagna, spingendo a destra. Traversone del figlio d'arte deviato sul fondo da un difensore di casa. Battuta pessima però della Fiorentina, schema venuto male che genera un contropiede cagliaritano, sventato dal recupero e successivo rinvio di Biagetti

3' Perde un pallone in modo ingenuo Vigiani facendosi spostare come un fuscello da Idrissi, il Cagliari guadagna un corner dopo il cross basso dell'esterno di origini marocchine. Calcia Carboni, colpisce di testa lo zambiano Kingstone, pallone fuori

2' Gara iniziata con più di 5 minuti di ritardo in Sardegna, quindi il minuto di silenzio dopo la scomparsa di Napolitano. Giornata caratterizzata da forte vento come di consueto accade in quel dell'isola

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Un vero e proprio scontro in zona salvezza quello che vedrà impegnata oggi la Fiorentina Primavera sul campo del Cagliari: i ragazzi di Galloppa sono a quota 1 dopo 3 giornate e cercano il primo acuto dopo la pesante sconfitta sul campo dell'Inter.

Appuntamento alle 15 in Sardegna e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.