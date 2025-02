Aspettando Ndour, Palladino oggi è obbligato a schierare Richardson. Ma il marocchino è sul piede d'addio

Il centrocampista dell’Under 21, Cher Ndour, non esclude l’arrivo di un altro elemento in mezzo al campo per la Fiorentina, ma potrebbe far da preludio alla partenza di Amir Richardson.

Richardson (già) in uscita: ci pensa la Bundesliga

Cedere il marocchino sarebbe la priorità in uscita delle ultime ore. Si è informato lo Stoccarda in Bundesliga, ma l'ex Reims può andare via solo a titolo definitivo (la Fiorentina non ha più slot per prestiti al di fuori dell’Italia).

Ipotesi prestito anche per lui?

La trattativa resta comunque complessa, poiché i viola vorrebbero riprendere tutti o quasi i 10 milioni di euro sborsati per lui in estate. Non è comunque da escludere un prestito in Serie A, anche se non è facile trovare una squadra che gli conceda lo spazio desiderato.

Oggi Richardson scenderà in campo

In tutto questo via vai il marocchino oggi dovrebbe scendere in campo con il Genoa, a causa delle assenze di Cataldi e Adli. Richardson è chiamato a fare coppia con Mandragora per far fronte all'emergenza di Palladino, che intanto oggi - dopo il match - accoglierà Ndour al Viola Park.