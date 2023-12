Benassi vuole la Serie A: l'ex Fiorentina ha rifiutato due offerte dall'estero

Marco Benassi vuole tornare in Serie A. Secondo TMW l'ex Fiorentina, attualmente svincolato, ha voglia di giocare in Italia e per questo nell'ultimo periodo ha rifiutato diverse offerte dall'estero come quelle di Alaves e Kocaelispor.

Una lunga militanza in Serie A

Le qualità di Benassi sono indubbie, e anche i numeri parlano per lui: 231 presenze in Serie A, con 26 gol e 14 assist. Classe 1994, Benassi è ancora ben lontano dall'appendere gli scarpini al chiodo. Lui aspetta la Serie A, e nel mercato di gennaio potrebbe arrivare l'occasione giusta.