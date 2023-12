Fiorentina-Torino, sfida anticipata anche sul mercato. Viola e granata si contendono lo stesso difensore centrale

La Fiorentina aspetta la prossima sfida in campionato, contro il Torino. Intanto, la sfida si anticipa e si ripropone fuori dal campo, più precisamente sul calciomercato. Già, perché i granata cercano un calciatore che la Viola aveva già puntato.

Stessa esigenza in difesa

Già noto l'interesse della Fiorentina per Sebastian Caceres, centrale difensivo uruguaiano in forza al Club America. Da ormai qualche giorno, però, c'è anche il Torino stesso. E perlopiù, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i granata avrebbero già presentato un'offerta per il classe ‘99, da 7 milioni di euro. Sullo sfondo c’è anche il Tottenham.