Problemi in difesa? Per risolverli la Fiorentina osserva con attenzione un centrale uruguaiano

In attesa che il mercato di gennaio cominci ufficialmente, emergono i primi nomi in chiave Fiorentina. Vi abbiamo parlato del talento polacco Karol Borys, ma c'è anche un'altra pista che porta invece in Messico. Precisamente a Sebastian Càceres, centrale uruguaiano classe 1999 che secondo il sito messicano Soy Futbol piace molto alla società viola.

Alto e forte fisicamente, Càceres fa anche parte della Nazionale maggiore per volontà del ct Marcelo Bielsa. Per lui non mancano gli estimatori in tutta Europa: Aston Villa ma anche Torino e Tottenham lo avrebbero inserito nella lista dei desideri per il mercato invernale.