Marco Bolis, terzo giocatore per presenze nella storia del Monza, ha commentato la stagione dei brianzoli e della Fiorentina, in vista della partita di lunedì.

“Dopo le sconfitte di Parma e Cagliari, a questo punto penso sia veramente difficile se non impossibile salvarsi. Senza la forza, anche economica, di Berlusconi, per il Monza vedo solo un futuro ed è quello della retrocessione. Poi ci si mette anche la sfortuna: a Parma ad esempio avevano giocato molto bene, ma quando gira tutto male ci puoi fare poco. I giocatori ci sono, anche se ora si fa veramente complicata"

“Lunedì la Fiorentina è nettamente favorita, e dopo aver steccato le ultime due deve rialzarsi, perché sta esprimendo un gran calcio. Palladino non mi stupisce, è coraggioso e sa dare l'impronta alla propria squadra: l'unica cosa che non ho capito è perché Biraghi non sia riuscito a trovare spazio, a me piace tantissimo come giocatore, ma Gosens ha fatto talmente bene che è difficile metterlo in panchina. Palladino non è cambiato molto da quando allenava il Monza, non avevo dubbi che avrebbe fatto divertire la piazza di Firenze”

“Pablo Marì? Un po' lento per i miei gusti, anche se l'anno scorso ha fatto un bel campionato quest'anno ha rallentato molto. Bisogna capire quale tipo di giocatore cerca la Fiorentina, ma a me non fa impazzire. Colpani invece ha trovato difficoltà dopo esser stato strepitoso a Monza, non mi aspettavo questo rendimento scarso, ha ottime qualità tecniche ma non serve solo quello nel calcio: se avesse dato continuità dopo la stagione dell'anno scorso, sarebbe un'altra storia. Mi auguro che torni ad essere il Colpani di Monza, perché deve fare la differenza. Sicuramente soffre la pressione della piazza, perché il salto di qualità si fa sentire"

“Adli mi piace tantissimo: grandissimo acquisto della Fiorentina, uno dei più importanti della rosa. Ha visione di gioco e una qualità tecnica invidiabile. Kean? La Juve si deve mangiare le mani, è esploso definitivamente”