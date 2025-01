Folorunsho, l'ultimo di una lunga lista: la Fiorentina spende più del Manchester City a centrocampo

In pieno periodo del calciomercato invernale, si torna a parlare di cifre: stavolta è TransferMarkt.it a stilare una particolare graduatoria, che riguarda anche la Fiorentina.

La lista in questione comprende tutte le squadre che nel 21° secolo hanno speso di più, nel mercato di gennaio, per l'acquisto di centrocampisti. La Fiorentina, compreso l'ultimo arrivo di Folorunsho, si posiziona al 20simo posto con una spesa complessiva di 70 milioni di euro: ben lontani dal primato del Chelsea, che ne ha spesi ben 236, ma incredibilmente davanti a due colossi del calcio come Manchester City (62mln) e Bayern Monaco, addirittura 105simo in classifica.