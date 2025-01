Roberto Antonelli, ex giocatore del Monza, padre di Luca Antonelli (vice allenatore della Fiorentina Primavera) ha parlato al PentaSport di Radio Bruno, commentando la sfida in arrivo lunedì sera e la rosa dei viola.

“Adli, Cataldi, Folorunsho, altro che scarti: sono giocatori di un certo livello che giocavano in squadre importanti, per me Adli è un ottimo giocatore ed un ottimo acquisto, chiaramente nelle big hanno meno spazio e più concorrenza quindi non emergono come vorrebbero. Questa Fiorentina può lottare tranquillamente per l'Europa, magari non la Champions ma meglio della Conference sicuramente”.

“Quarta mi piaceva molto, ha fatto gol importanti e poteva far molto comodo alla Fiorentina, ma se lo hanno venduto sicuramente correranno ai ripari per rimpiazzarlo con un giocatore di livello. Biraghi? Ha sempre fatto bene ma quest'anno probabilmente non rientrava nei piani di Palladino, che non lo vede più titolare. Di conseguenza Parisi e Gosens diventano due giocatori importanti: Parisi, quando entra, dimostra di poterci stare nella Fiorentina, è un ragazzo intelligente e serio”.

“Il Monza deve ripartire, la Fiorentina stia molto attenta: i brianzoli non si meritano questa classifica, ha avuto anche tanta sfortuna e può sicuramente fare meglio. Ovvio che la Fiorentina è favorita, ma non si deve sottovalutare nessuno. Colpani, che viene da due ottime stagioni a Monza, l'ho sempre stimato molto: vista la giovane età credo che Palladino, che lo conosce benissimo, saprà gestirlo al meglio”.

“Mio figlio è entusiasta del Viola Park, anch'io sono stato in visita e c'è solo da fare i complimenti a Commisso: so che anche Galloppa e i ragazzi sono entusiasti e stanno raggiugendo obiettivi importanti”.