Interessamento della Fiorentina per un talento norvegese. Su di lui c'è anche un'altra italiana

Dopo l'arrivo di Folorunsho, la Fiorentina continua a puntare altri obiettivi per il mercato invernale. Secondo il giornalista di Sky Sports UK Anthony Joseph, i viola avrebbero messo gli occhi su un ala norvegese classe 2003.

Interesse da Scozia, Francia e Italia

Si tratta di Sondre Ørjasæter, in forza al Sarpsborg 08, club norvegese: il ragazzo può giocare come ala su entrambi i fronti, prediligendo però la fascia sinistra. Il Sarpsborg lo ha acquistato a gennaio 2024 per circa 700mila euro, ma si parla già di un valore più che decuplicato: le richieste dei norvegesi sono infatti di 8.5mln di euro. 5 gol e 5 assist in 28 partite col club, e già 7 presenze con la nazionale norvegese under-21, pur senza aver ancora trovato il gol. Su di lui non solo la Fiorentina: anche Parma e Nizza sembrano interessate, oltre che al Celtic, che sta puntando forte sul ragazzo.