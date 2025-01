La Fiorentina femminile crolla nel finale (e finisce in 10). Terza sconfitta consecutiva per le ragazze di de la Fuente

Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina Femminile: le ragazze di de la Fuente, anche influenzate negativamente dalla finale di Supercoppa persa contro la Roma, inciampano anche a Como perdendo 2-0.

Succede tutto nei minuti finali: sono infatti le padrone di casa a passare in vantaggio al 78simo, con gol di Alex Kerr. In seguito allo svantaggio, saltano i nervi in casa Fiorentina ed Agnese Bonfantini si fa espellere per proteste. La Fiorentina prova poi l'arrembaggio, ma è sempre Alex Kerr a chiudere i conti al 90simo.

In attesa dei risultati di Roma e Inter, la Fiorentina è costretta ad inseguire il gruppetto di testa, che ora ha invece la chance di allungare.

CLASSIFICA: Juventus 38, Inter 28, Roma 28, Fiorentina 26, Como 22, Milan 15, sassuolo 12, Lazio 10, Napoli 6, Sampdoria 4