Formula, riscatto, bonus e (forse) anche futura rivendita: Alla ricerca della giusta intesa

La sensazione resta la stessa anche se le ore passano: stiamo vivendo una fase importante della trattativa per il passaggio alla Fiorentina di Andrea Colpani.

Discussione a tutto tondo

Formula, riscatto, bonus, ma anche percentuale su una futura rivendita, nella discussione tra i viola e il Monza è entrato tutto questo, una discussione in cui tutto deve tornare prima della chiusura.

Ed è chiaro che qualche divergenza vi sia in questo momento, altrimenti il giocatore sarebbe già passato da Firenze per le visite mediche e partito per l'Inghilterra per aggregarsi alla squadra.

La posizione della Fiorentina

La posizione di partenza della Fiorentina è chiara: prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo alla realizzazione di determinate condizioni. Più qualche bonus. Il tutto per arrivare a raggiungere i 18 milioni di euro valutazione complessiva fatta dal Monza.

Sul contratto da garantire al giocatore c'è poco da aggiungere se non che praticamente c'è un accordo di massima i cui dettagli potete leggere QUI.