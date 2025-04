Recupero di campionato per la Fiorentina che questo pomeriggio alle 18.30 giocherà contro il Cagliari.

Cambio in difesa

Per questo match è pronto a tornare Marì al centro della difesa, al posto di Comuzzo per la solita staffetta tra Conference e campionato. Dita incrociate invece per De Gea, convocato nonostante un dolore alla coscia ma si spera che lo spagnolo possa stringere i denti e scendere regolarmente in campo.

Gosens e una sorpresa?

La novità più importante dovrebbe essere rappresentata da Gosens, rientrato nel finale con il Celje e pronto forse per stringere i denti fin dal 1'. Ma attenzione anche in attacco dove Beltran potrebbe essere preferito a Gudmundsson in appoggio a Kean. Un ballottaggio che resta a poche ore dal match.

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Beltran (Gudmundsson), Kean.