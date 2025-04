L'impegno di giovedì scorso non dovrebbe influire sulle scelte di Palladino per la sfida di oggi pomeriggio a Cagliari, dove è pronto a tornare Pablo Marì al centro della difesa, al posto di Comuzzo per la solita staffetta. Dita incrociate invece per De Gea, convocato nonostante un dolore alla coscia ma si spera che lo spagnolo possa stringere i denti.

La novità più importante dovrebbe essere rappresentata da Gosens, rientrato nel finale con il Celje e pronto forse per stringere i denti fin dal 1'. Poi c'è poco da sperimentare, in un rush finale dove serve il tutto per tutto.

De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean.