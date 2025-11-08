La Nazione: da Padre Pioli al predicatore Vanoli
Sul QS de La Nazione spazio in prima pagina per la Fiorentina: “Predica Paolo. Il Salvaviola”. A pagina 2 in taglio alto: “La firma di Paolo Vanoli. Carattere e voce già roca: ‘Inizia un’altra battaglia. Con il lavoro ne usciremo’”, di spalla: “Quegli anni passati con Farioli. E’ Cavalletto il vice allenatore”. A pagina 3: “Il credo tecnico del mister. Gioco, forza, gruppo unito. Idee con una vera identità. Ecco a voi il 'vanolismo'”, di spalla: “Ettore con Graziana: 32 ore di puro amore 'Salvatela per loro'”.
