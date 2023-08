Corriere Fiorentino: Un urlo di sfida

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, troviamo: “Un urlo di sfida”. Sottotitolo: “La goleada di Marassi nasce anche dalla forza dei nuovi innesti. Il gruppo viola appare più convinto. E il mercato non è chiuso”.

L'approfondimento a pagina 2: “Gli squilli di Marassi”. A pagina 3, invece, un focus sul calciomercato: “I giorni di Amrabat e Quarta. Tempi stretti per la difesa, il club lavora in gran segreto”. In basso, un trafiletto dedicato alla Fiorentina Femminile di De La Fuente: “Anche le ragazze al Viola Park”.