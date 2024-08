Continua l'opera di convincimento di Palladino su Amrabat: meno United e più Fiorentina. E il contratto...

C'è un'opera di convincimento che Raffaele Palladino sta portando avanti da qualche settimana a questa parte: Amrabat è una pedina importante per il centrocampo viola e lo vuole reintegrare a pieno nella rosa.

Per il momento l'operazione ha avuto successo, con il marocchino che è stato inserito tra i convocati per la trasferta di Parma e che con tutta probabilità sarà titolare al Tardini. In lui c'è sicuramente meno voglia di United, complice anche l'ottimo rapporto con l'allenatore viola, ma il mercato può tornare a bussare da un momento all'altro. Da qui a fine mese.

Intanto Amrabat rimane in viola e rinforza di fatto un centrocampo scarno. E adesso, in caso di permanenza, non sarebbe da escludere nemmeno un possibile rinnovo a un contratto che come data di scadenza ha il 2026. Lo scrive il Corriere dello Sport.