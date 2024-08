Finalmente si ricomincia! Parma è il primo avversario della nuova stagione della Fiorentina, targata Raffaele Palladino. Fabio Pecchia non potrà contare su quattro giocatori per la prima di campionato: sono out gli infortunati Hernani, Benedyczak e Charpentier, mentre Delprato è squalificato.

Nuovo portiere giapponese per il Parma

Il modulo con cui andranno in campo i crociati dovrebbe essere il 4-2-3-1, diverso dal 3-4-2-1 che impiegherà Palladino. Tra i pali, il nuovo arrivato Suzuki dovrebbe essere preferito a Chichizola, mentre la difesa dovrebbe essere formata dalla coppia centrale Circati-Osorio, affiancata dai terzini Woyo Coulibaly e Valeri, quest'ultimo ex Cremonese.

Davanti un canterano del Manchester City

A centrocampo dovrebbero esserci Estevez e Sohm, vecchie conoscenze della Serie A, mentre la trequarti dovrebbe prevedere la presenza di Man e Mihaila sugli esterni, con Bernabé ad agire da trequartista alle spalle dell'unica punta Partipilo (a meno che non recuperi Bonny dall'infortunio rimediato in Coppa Italia). A seguire la probabile formazione del Parma:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Circati, Osorio, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Partipilo. All. Pecchia.