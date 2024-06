Ikone: Manca un'offerta scritta. Attenzione a Kouame...

Destinazione Qatar per Jonathan Ikone? Ancora non ci siamo. Il discorso è stato aperto ma non chiuso. Nello specifico manca un'offerta scritta da parte dell'Al-Duhail, società che potrebbe prelevare l'esterno offensivo francese. La Fiorentina aspetta la mossa dei qatarioti.

Sul fronte delle cessioni, attenzione a possibili sorprese che potrebbero arrivare sul fronte Christian Kouame. L'attaccante potrebbe infatti seguire Vincenzo Italiano al Bologna. Non ci sarebbero preclusioni alla sua vendita da parte dei viola, visto che ha solo un altro anno di contratto.