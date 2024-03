La Curva Fiesole sui propri canali social ha mandato un messaggio importanti ai tifosi della Fiorentina in vista della sfida di sabato prossimo al Franchi contro il Milan, lanciando anche un accorato appello per sostenere la squadra.

‘Dobbiamo stare uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà’

"In occasione della partita di sabato, s'invita la tifoseria a presenziare alle 18:45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento così difficile dobbiamo stare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà".

‘Coreografia in Curva e Maratona’

"Invitiamo inoltre tutti i tifosi ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva Fiesole e in Maratona".