Nel corso dell'ultima partita giocata dall'Argentina, l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, è stato fatto giocare nell'inedito ruolo di terzino sinistro.

“Gonzalez stia tranquillo”

Da questa circostanza parte la disamina fatta dal giornalista Alberto Polverosi su Lady Radio: “Bisognerebbe capire perché Scaloni abbia deciso di farlo giocare in quella posizione e anche come si è trovato lui. Comunque può stare tranquillo, qui in questo ruolo non giocherebbe a Firenze perché c'è Biraghi”.

“Anche Cabrini e Maldini sarebbero riserve di Biraghi”

Polverosi poi rafforza il concetto: “Come terzino sinistro può tornare a giocare Cabrini di quarant'anni fa o Maldini, sarebbero comunque riserva di Biraghi, tanto gioca solo ed esclusivamente lui in quella posizione”.