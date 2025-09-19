Conte: "Più arrabbiato per gli ultimi dieci minuti contro la Fiorentina che per la sconfitta di Manchester. A Firenze noi..."

Hanno sorpreso e non poco, alcune dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo la sconfitta patita dalla sua squadra in Champions League contro il Manchester City.

“Più arrabbiato per gli ultimi dieci minuti di Firenze”

“Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che di questa sconfitta - ha detto Conte - abbiamo fatto quello che dovevamo fare a Manchester”.

“Contro la Fiorentina abbiamo mollato”

E poi ha aggiunto: “Sapete che contro la Fiorentina mi sono arrabbiato coi ragazzi perché avevamo mollato negli ultimi dieci minuti. Il feeling che mi porto via da questa serata è quello di una squadra, il Napoli, che era venuta qui con grande maturità e voglia di giocarsi la partita. Con la palla potevamo fargli molto male”.

Indubbiamente l'espulsione di Di Lorenzo ha cambiato le carte in gioco.