Italiano: "Bonaventura e Gonzalez devono essere accesi per vincere. Bravo Nzola 'sotto canestro' sul primo gol e Martinez Quarta..."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria contro il Bologna, ha detto a Sky: “Poco possesso palla rispetto al solito? Abbiamo aggiunto atteggiamento, voglia di vincere, furore agonistico, questo conta e questo spirito porta le vittorie. Non potevamo non fare risultato, perché queste tre sconfitte di fila erano pesanti. Loro erano sulle ali dell'entusiasmo, noi alla ricerca del successo e si è visto”.

“Gonzalez e Bonaventura fondamentali”

Poi ha aggiunto: “Ho chiesto di andare più forte contro una squadra che era in fiducia, la voglia di arrivare a questa vittoria c'era e l'abbiamo raggiunta. Nel momento in cui non sono brillanti Bonaventura e Gonzalez, paghiamo. Giocatori di qualità devono essere sempre attivi e accesi perché ci permettono di arrivare ai tre punti. Sul primo gol è stato bravo anche Nzola ad addomesticarla ‘sotto canestro’”.

Bene Ikone, anche se…

Su Ikone: “Ci ha dato vivacità ed è entrato bene in campo. Mi ha fatto arrabbiare sull'ultima palla perché poteva andare a guadagnare tempo e non l'ha fatto”.

Problemi a destra

Infine: “Quarta terzino destro? Non ne vuol sapere di stazionare in quella zona, è una mattonella che non lo fa impazzire e con Saelemaekers soffriva e allora abbiamo cambiato subito. Con Parisi adattato lì non è facile quando hai un uomo che ti punta sempre e non ti permette di rifiatare ed essere libero nelle giocate”.