Alla Lazio basta un gol di Zaccagni per agganciare la Fiorentina e raggiungere una vetta affollata. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il posticipo delle 18 di questa domenica di Serie A. La Lazio era tenuta a rispondere ai successi di Atalanta e Fiorentina, per cogliere la ghiotta opportunità di stare in vetta per qualche ora. I biancocelesti di Baroni riescono a raggiungere quota 25 punti: a Monza basta un gol di Zaccagni nella fase finale del primo tempo, su assist di Guendouzi. È 0-1 per gli ospiti, che regge fino al termine. I brianzoli rimangono ultimi insieme al Venezia.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 25, Fiorentina 25, Napoli 25, Lazio 25, Inter 24, Juventus 24, Milan 18*, Bologna 18*, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Parma 12, Cagliari 10, Como 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8.