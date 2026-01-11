La Formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: viola con tre assenze importanti, davanti Braschi alla guida dell'attacco

La Fiorentina Primavera ha diramato la formazione ufficiale in vista del match contro la Juventus che si giocherà alle 11.00 al Viola Park. I rivali storici non stanno attraversando un grande periodo di forma, ma la partita sarà tutt'altro che banale per la squadra viola.

Il periodo delle squadre

La Juventus, al momento dodicisema in classifica, ha assoluto bisogno di fare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza e per cercare di continuare la rincorsa play off, distante una lunghezza. La Fiorentina invece se vuole provare a sorpassare il Cesena e tornare prima in classifica, deve per forza provare a vincere la sfida di oggi.

La formazione della Fiorentina

Al netto di tre assenze importanti, quelle di Monetenegro per squalifica, Keita per infortunio e Kospo convocato con la prima squadra, Galloppa ha deciso di non effettuare grandi sorprese nella formazione; gli undici giovanissimi viola scenderanno in campo infatti con il consueto 4-2-3-1 formato da: Leonardelli, Trapani (C), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno, Deli; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi.