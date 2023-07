Appena rientrato e ora di nuovo a parte: l'eterna rincorsa di Sottil

La stagione di Riccardo Sottil di fatto deve ancora iniziare: l'esterno torinese infatti sta lavorando a parte dalle primissime ore di ritiro, secondo un programma personalizzato elaborato dallo staff medico. Il giudizio su di lui resta però ancora sospeso: la scorsa stagione doveva essere quella dell'esplosione definitiva ma i problemi alla schiena ne hanno condizionato malamente il rendimento.

Il suo rientro a fine febbraio l'ha visto segnare per altro appena un gol (in Conference contro il Lech Poznan) e determinare molto di rado. Pronti, via e il povero Sottil però è costretto a partire ancora con una rincorsa, che sappiamo quanto possa essere letale per entrare nelle gerarchie di Italiano. Nei prossimi giorni il classe ‘99 dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo, per la seconda fase della preparazione che porterà all’esordio con il Genoa, ormai tra meno di un mese.