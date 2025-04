L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, si vede a lungo in maglia viola: "Sì, anche se non dipende solo da me - ha spiegato il giocatore a Tuttomercatoweb - La città però mi piace, mi trovo benissimo qua. Ci sono grandi persone anche all'interno di questo club".

Beltran ha parlato anche di allenatori e modi di giocare (Italiano-Palladino): "La differenza c'è quando abbiamo il pallone, ma anche senza. Con Italiano senza palla andavamo in pressione subito, qui a volte aspettiamo il momento giusto. E poi moduli e movimenti diversi...Palladino? È una persona semplice e soprattutto non ti ingabbia e non ti costringe a fare una cosa sola: ti lascia giocare. Poi quando non abbiamo la palla ti dà le istruzioni tattiche, ma con, ti lascia libero".