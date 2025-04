L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, intervistato da Tuttomercatoweb ha detto: "Vogliamo fare meglio dello scorso anno e possiamo farlo perché abbiamo una squadra di grande qualità. Abbiamo un sogno e un obiettivo da portare avanti, speriamo di chiudere bene la stagione. Sesto posto? Non è facile, ci sono anche altre grande squadre come noi. Dobbiamo credere in noi stessi e lavorare come abbiamo fatto sempre. Possiamo farcela ma dobbiamo rimanere umili e dare tutto in ogni partita. Perché di partite facili non ne esistono, le difficoltà ci sono sempre".

“Tanta voglia di vincere la Conference”

Ma il club viola ha ancora la possibilità di arrivare in fondo alla Conference League: "La voglia è tanta. Ancora non riesco a superare la finale dello scorso anno... Ad Atene avevamo avuto occasioni per fare gol, poi con una giocata che non sembrava pericolosa ci hanno fatto gol. Mi rimane dentro che potevamo fare meglio nelle occasioni avute. Era una chance incredibile per noi, il club e la città. Però ci sono squadre fortissime come Chelsea e Betis...Il percorso in Conference quest'anno è più difficile degli anni scorsi, però se ci credi puoi riuscire".

Fioretto

E se per caso arrivasse la vittoria, Beltran ha già pronto il fioretto: "Posso tagliarmi la barba!".