Bucciantini: "Frendrup piace molto ai dirigenti della Fiorentina. Sarebbe un investimento importante"

La Fiorentina è attesa da un investimento nel mercato invernale, dovendo far fronte alla particolare situazione che circonda il centrocampista Edoardo Bove. Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha esplicitato la situazione in casa viola verso la sessione di mercato.

“La priorità è Bove. Per sostituirlo, piace molto Frendrup”

Ecco le sue parole: “La priorità della Fiorentina è Bove e ci proverà fino all'ultimo. Per sostituirlo, un giocatore che piace molto ai dirigenti viola è Frendrup del Genoa. Ma va comprato, non si può certo ipotizzare un prestito per sei mesi. Sarebbe un ottimo investimento a centrocampo”.