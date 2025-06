Di Livio: "Pioli grande professionista e Firenze merita di sognare. Kean? Deve essere grato alla Fiorentina"

In occasione della festa per i 120 anni del Perugia, Angelo Di Livio - anche ex viola - ha parlato del possibile ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Ai media presenti, fra cui TMW, si è espresso come segue:

Su Pioli

“Stefano è un grande professionista. Io sono molto legato a Firenze, è una piazza che merita rispetto, di provare a sognare qualcosa ogni tanto”.

Su Kean

“Kean deve essere grato alla Fiorentina, ha fatto la sua miglior stagione a Firenze. È chiaro che se dovesse arrivare una proposta importante la valuteranno. Però è difficile trovare una piazza migliore di Firenze”.