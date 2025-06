Ranieri: "Mi hanno rassicurato, il ginocchio sta bene. Spero di essere pronto per il ritiro"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato in zona mista dopo il suo esordio con la maglia della Nazionale contro la Moldova. Subito ha risposto in merito al problema che lo ha costretto al cambio: "Mi hanno rassicurato, il ginocchio sta bene. E' una grandissima botta. Spero vada bene, domani farò tutti i controlli e mi auguro poi di essere pronto per il ritiro".

"Per me la Nazionale è un sogno che si realizza, da bambino lo potevo solo sognare. Sono strafelice: è stato un ritiro non facile, ma anche il mister è stato un super professionista e ci ha allenato anche in questi due giorni in maniera perfetta. L'importante era vincere, siamo felici".



"Parlo con sincerità: davanti a me ci sono difensori fortissimi. Mi godo questa serata e spero ce ne saranno tante altre, anche se so che c'è un livello altissimo in difesa. Però la Nazionale è forte, ha giocatori fortissimi e quella di stasera è stata una bella serata".