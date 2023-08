Colpo di scena Beltran: Benfica pronto a chiudere coi soldi di Ramos

Colpo di scena in arrivo per quanto riguarda Lucas Beltran. L'attaccante del River Plate che la Fiorentina aveva messo nel mirino in caso di cessione di uno dei propri centravanti, sta per accasarsi in Portogallo e con precisione al Benfica.

I lusitani lo stanno per prendere utilizzando in parte i soldi in arrivo dal PSG che verranno incassati per Gonçalo Ramos. 80 i milioni che i francesi pagheranno per lo stesso Ramos, 20 (qualcuno scrive 25, ma poco cambia) invece quelli che finiranno nelle casse degli argentini per Beltran, ovvero quelli della clausola rescissoria, perché non ci sarà trattativa col River.